تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في المملكة ، خلال التعاملات الصباحية ، على نحو طفيف، بضغوط هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 224.61 ريال (59.90 دولار)، مقابل نحو 225.70 ريال (60.19 دولار)، أمس الأربعاء.
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 196.54 ريال (52.41 دولار)، مقابل نحو 197.49 ريال (52.66 دولار) أمس.
وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 168.46ريال (44.92 دولار)، مقابل نحو 169.27 ريال (45.14 دولار).
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 خلال التعاملات إلى نحو 131.02 ريال (34.94 دولار)، مقابل نحو 131.66 ريال (35.11 دولار).