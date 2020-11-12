شركة البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي أول العلاقات الحكومية : بكالوريوس في إدارة الأعمال أو دبلوم عالي ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادة الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس .
2- محاسب مشروع : بكالوريوس في تخصص المحاسبة المالية أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة .
وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة الشركة أنه متاح من تاريخ أمس الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
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