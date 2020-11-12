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توظيف 3 آلاف مواطن والترخيص لـ 124 مصنع جديد في أكتوبر

Time منذ 6 دقائق
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توظيف 3 آلاف مواطن والترخيص لـ 124 مصنع جديد في أكتوبر

الرياض (صدى):
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف توظيف حوالي ثلاث آلاف مواطن والترخيص لـ 124 مصنع جديد خلال شهر أكتوبر الماضي مما ساهم في توفير خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية .

كما أعلن وزير الصناعة بدء إنتاج 31 مصنع خلال أكتوبر على الرغم من ظروف الجائحة التي أثرت على إقتصاد أغلب دول العالم .

ووجه وزير الصناعة شكره لقيادة المملكة والعاملين معه قائلاً : هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع ، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة .

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد بلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية كتوبر 9.445 منشأة ومصنع مقارنة بـ 8.691 منشأة ومصنع في أكتوبر 2019 .

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أحدث التعليقات

**أسير بغرامك**
صدقت..... هذا الكلام
جار القمر
هذي تونسية وليست مغربية للتوضيح المغاربه مايقولون معناه
نادي القرن
لا يكون تبي تنكر فرشة المسجد اللي فرشها الفقراويه للنيجيري موسى
جار القمر
يا كثر الضجيج متى ينتهى هذا الضجيج
صبري فضل عثمان
نتمني لك الشفاء العاجل...

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