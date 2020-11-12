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صورة جميلة للخضرة وهي تكسو الجبال في رجال ألمع
منذ ساعة
791
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أحدث التعليقات
جار القمر
هذي تونسية وليست مغربية للتوضيح المغاربه مايقولون معناه
نادي القرن
لا يكون تبي تنكر فرشة المسجد اللي فرشها الفقراويه للنيجيري موسى
جار القمر
يا كثر الضجيج متى ينتهى هذا الضجيج
صبري فضل عثمان
نتمني لك الشفاء العاجل...
ابو زياد
الفضل لله وحده . لا شريك له
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