الفراج: لم يمنح الديمقراطيون ترامب فرصة ليعمل

واشنطن (صدى):
قال الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، اليوم الخميس، إنه على مدى 4 سنوات، لم يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة ليعمل.
وتابع الفراج: " منذ اليوم الأول بدؤوا محاولات عزل ترامب، وعندما نجا حاولوا عزله مرة أخرى" ، مشيرًا إلى وجود حرب سياسية وإعلامية غير مسبوقة ضد ترامب.
وأضاف: " قالوا إنه مجنون دمر صورة أمريكا وأن الشعب لا يريده، حسنًا أنا أؤمن بلغة الأرقام، دعونا ننظر ماذا حدث في انتخابات الكونجرس، في انتخابات الكونجرس لهذا العام " .
واستكمل الفراج: " في مجلس النواب، خسر الديمقراطيون حتى الآن 6 مقاعد للجمهوريين: بقي 15 مقعد لم يتحدد الفائز، وفي مجلس الشيوخ 35 مقعد في معركة الإنتخابات " .
وواصل قوله: " حتى الآن الجمهوريون: 50 مقعد، والديمقراطيون: 48 مقعد، بقي مقعدان لم تتحدد نتائجهما، خسر الجمهوريين مقعد واحد، في معركة الرئاسة رغم الحرب على ترامب، وجائحة كورونا، والتصويت عبر البريد وما صاحبه من اتهامات بالتزوير، صوت 70 مليون لترمب ولا تزال نتائج الإنتخابات غير رسمية وستفصل فيها المحاكم " .