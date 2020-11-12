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الفراج: لم يمنح الديمقراطيون ترامب فرصة ليعمل

Time منذ ساعة
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الفراج: لم يمنح الديمقراطيون ترامب فرصة ليعمل

واشنطن (صدى):
قال الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، اليوم الخميس، إنه على مدى 4 سنوات، لم يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة ليعمل.

وتابع الفراج: " منذ اليوم الأول بدؤوا محاولات عزل ترامب، وعندما نجا حاولوا عزله مرة أخرى" ، مشيرًا إلى وجود حرب سياسية وإعلامية غير مسبوقة ضد ترامب.

وأضاف: " قالوا إنه مجنون دمر صورة أمريكا وأن الشعب لا يريده، حسنًا أنا أؤمن بلغة الأرقام، دعونا ننظر ماذا حدث في انتخابات الكونجرس، في انتخابات الكونجرس لهذا العام " .

واستكمل الفراج: " في مجلس النواب، خسر الديمقراطيون حتى الآن 6 مقاعد للجمهوريين: بقي 15 مقعد لم يتحدد الفائز، وفي مجلس الشيوخ 35 مقعد في معركة الإنتخابات " .

وواصل قوله: " حتى الآن الجمهوريون: 50 مقعد، والديمقراطيون: 48 مقعد، بقي مقعدان لم تتحدد نتائجهما، خسر الجمهوريين مقعد واحد، في معركة الرئاسة رغم الحرب على ترامب، وجائحة كورونا، والتصويت عبر البريد وما صاحبه من اتهامات بالتزوير، صوت 70 مليون لترمب ولا تزال نتائج الإنتخابات غير رسمية وستفصل فيها المحاكم " .

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أحدث التعليقات

عادل المرزوق
يمكن انها اخونجية
د محمد ماجد بخش
إن ما سميته بذرة العناصر هي وحدة تمثيل ثقالية فراغية تتبادل فيها وحدة العنصر مع ذرة العنصر دورا هاما في تحديد درجة البناء الموصل لمجموعين متداخلين أحدهما يتضمن الآخر مع اختلاف مجموعه ودرجته ووحدته الممثلة فتارة هي وحدة الذرة وتارة هي وحدة العناصر الممثلة في ذرة العناصر العامة الموحدة زعما
.M.
طيب واذا صار العكس!!
د محمد ماجد بخش
عرض العناصر في فترات أفقية هو تمثيل لمحيط وحدة الثقل وهو تمثيل لدرجات تمثيل وحدة الثقل في نفس الوقت حيث درجة الثقل مرتبطة بالمحور والمجموع وما تمثيل محيط الذرة إلا تكافؤا لما تمثله من وحدات ثقالة المجموع العددية فدرجة الثبات هي كتلة وحدة المجموع ولها درجة قياس عددية مكملة تقاس في مجملها بوحدات العناصر العددية الممثلة لوحدات العنصر الذرية وليس ثمة بديل عن وحدة الذرة في قياس التكافؤ بين العناصر ودرجة مجموعها الثقالي الفراغي الممثل لثقلها أو المحدد لدرجة ثباتها أو درجات ارتباطها بذرات العناصر الأخرى
ابو عمار
لا يمكن تكون راعية حلال

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