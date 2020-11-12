في سابقة تاريخية..بورصة الكويت تبيع أسهم فهد الرجعان لصالح النيابة العامة‎

خالد الظفيري (صدى):
في سابقة تاريخية نفذت بورصة الكويت مزاداً لبيع أسهم فهد الرجعان المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزوجته، في 32 شركة مدرجة وغير مدرجة، لصالح النيابة وليس لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل كما جرت العادة.
وكانت لجنة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات وزوجته، طلبت من هيئة الأسواق، رصد أسهم الشركات المملوكة لهما، أو التي تحتفظ كل من الشركة الكويتية للمقاصة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بسجلاتها، علاوة على كل ما آل إليهما عن طريق الإرث أو من خلال شركات يملكان فيها حصصاً وتسليمها كل ما يتم رصده.
يذكر أن الرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها.