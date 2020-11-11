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بالفيديو..لحظة إلقاء أصوات لصالح ترامب في القمامة

Time منذ ساعة
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بالفيديو..لحظة إلقاء أصوات لصالح ترامب في القمامة

واشنطن (صدى):
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، وثق لحظة إلقاء الأصوات التي صوتت لصالحه في الانتخابات الرئاسية، في صناديق القمامة.

واستنكر دونالد ترامب الأمر معلقًا بقوله: " هل هذا ما وصلت إليه بلادنا؟ " .

وكانت حملة ترامب، مضت قدمًا في استراتيجية التقاضي الطويلة المدى التي تتبعها في محاولة لقلب فوز جو بايدن، حيث رفعت دعوى قضائية في ميشيغان.

يذكر أن مشرعين جمهوريين وحلفاء آخرون لترامب يساندون استراتيجية الرئيس، قائلين إن لديه الحق في الطعن في نتائج الانتخابات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه والسبب تافه ...
QLQ
... حمدلله ع سلامتهم ثانيا معقولة المنظر عندما بسعودية تلوث بصري
QLQ
... حمدلله ع سلامتهم ثانيا معقولة المنظر عندما بسعودية تلوث بصري
QLQ
... الدودة
QLQ
... ع القوة

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