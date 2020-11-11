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توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم

Time منذ 14 دقيقة
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توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم

القصيم (صدى):
أكدت إمارة منطقة القصيم على متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لايمتلك أصحابها صكوك شرعية تثبت ملكيتها كما هو منصوص عليه في الأمر السامي والقاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية سواء زراعية أو سكنية.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين إلى أن اللجنة المختصة قد شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة بعد التحقق من عدم وجود مايثبت تملك اصحابها لها.

كما أكد على أن سمو أمير المنطقة قد وجه بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.

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أحدث التعليقات

فاطمه علي
زياد نحيت كنت ظابط ثم تركتها وعرفناك شاعر ليش تنزل من مستواك فلم مرره وحده
ابو منى
طيب والتفاهات والاستفزازات اللي قاعد يسويها في برنامجة الفاشل ايش يسميها يعني خلوني على راحتي اسقط والمز ولا احد يقول لي شي حامض على بوزك كما تدين تدان يقول المثل(البعير ما يشوف عوجة رقبته) يا الطبال اضبط نفسك ترى محد عليه منك.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا معد الخبر انت منزل خبر الطبيب إلى حالته حرجه وماذكرتم مساعده إلى مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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