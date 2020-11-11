واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب

واشنطن (صدى):
تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لتنظيم مسيرات حاشدة مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن شهدت الانتخابات الرئاسية تزويرًا فادحًا لصالح نظيره جو بايدن.
وقال موقع "فوكس نيوز" إن واشنطن تستعد لإطلاق مسيرات حاشدة مؤيدة لترامب في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من القيود التي فرضها رئيس البلدية باوزر بشأن فيروس كورونا.
يذكر أن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رفع قضية في ولاية ميتشجن، بشأن التزوير في مئات آلاف الأصوات، لتنضم إلى بنسلفانيا التي شهدت تزوير في عدد الأصوات لصالح بايدن.
وقال جولياني في تصريحاته: "سيفوز ترمب بولاية بنسلفانيا وولاية ميتشجن، ستذهلون مما هو قادم"، وذلك عقب الكشف عن وصول ١٠ آلاف صوت في بنسلفانيا بعد يوم الإنتخابات.
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