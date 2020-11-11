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واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب

Time منذ 16 دقيقة
Views 1291
واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب

واشنطن (صدى):
تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لتنظيم مسيرات حاشدة مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن شهدت الانتخابات الرئاسية تزويرًا فادحًا لصالح نظيره جو بايدن.

وقال موقع "فوكس نيوز" إن واشنطن تستعد لإطلاق مسيرات حاشدة مؤيدة لترامب في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من القيود التي فرضها رئيس البلدية باوزر بشأن فيروس كورونا.

يذكر أن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن رفع قضية في ولاية ميتشجن، بشأن التزوير في مئات آلاف الأصوات، لتنضم إلى بنسلفانيا التي شهدت تزوير في عدد الأصوات لصالح بايدن.

وقال جولياني في تصريحاته: "سيفوز ترمب بولاية بنسلفانيا وولاية ميتشجن، ستذهلون مما هو قادم"، وذلك عقب الكشف عن وصول ١٠ آلاف صوت في بنسلفانيا بعد يوم الإنتخابات.

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أحدث التعليقات

فاطمه علي
زياد نحيت كنت ظابط ثم تركتها وعرفناك شاعر ليش تنزل من مستواك فلم مرره وحده
ابو منى
طيب والتفاهات والاستفزازات اللي قاعد يسويها في برنامجة الفاشل ايش يسميها يعني خلوني على راحتي اسقط والمز ولا احد يقول لي شي حامض على بوزك كما تدين تدان يقول المثل(البعير ما يشوف عوجة رقبته) يا الطبال اضبط نفسك ترى محد عليه منك.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا معد الخبر انت منزل خبر الطبيب إلى حالته حرجه وماذكرتم مساعده إلى مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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