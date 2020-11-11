الأعداد السابقة للصحيفة

الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو)

Time منذ 23 دقيقة
Views 1295
الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوزارة نجحت في تحقيق مستهدفاتها للعام الجاري 2020 ، لتسهيل تملك المواطنين عبر إجراءات إلكترونية.

وقال «الحقيل» في تصريحات تلفزيونية لقناة «الشرق بلومبيرج» إن «برنامج الإسكان» ساهم في توازن العرض والطلب في السوق، عبر تطبيق وموقع سكني بتوفير الحلول التمويلية.

وأشار إلى أن أكثر من 775 ألف أسرة استفادوا منذ بداية البرنامج وحتى نهاية أكتوبر 2020، بينها أكثر من 270 ألف أسرة سكنت منازلها بمعدل استفادة شهري تجاوز 31 ألف أسرة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليوني عملية تحميل لتسريع التملك بالحصول على الاستحقاق الفوري، وحجز جميع المشاريع والمخططات واختيار مواقعها وإصدار رخص البناء وعروض الأسعار.

وأوضح أن حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ أكثر من 290 مليار ريال مقارنة بالمستهدف البالغ 87 مليار ريال.

ولفت إلى أن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلغت نحو 5.5% وحوالي 7.1% لقطاع الأنشطة العقارية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فاطمه علي
زياد نحيت كنت ظابط ثم تركتها وعرفناك شاعر ليش تنزل من مستواك فلم مرره وحده
ابو منى
طيب والتفاهات والاستفزازات اللي قاعد يسويها في برنامجة الفاشل ايش يسميها يعني خلوني على راحتي اسقط والمز ولا احد يقول لي شي حامض على بوزك كما تدين تدان يقول المثل(البعير ما يشوف عوجة رقبته) يا الطبال اضبط نفسك ترى محد عليه منك.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا معد الخبر انت منزل خبر الطبيب إلى حالته حرجه وماذكرتم مساعده إلى مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

أخر الأخبار

محمد الذايدي : يجب أن تكون أغلب أسماء لاعبي المنتخب من الهلال
محمد الذايدي : يجب أن تكون أغلب أسماء لاعبي المنتخب من الهلال
Time منذ 22 ثانية Views 78
نقاش عادل التويجري وجمال عارف عن تشكيلة المنتخب
نقاش عادل التويجري وجمال عارف عن تشكيلة المنتخب
Time منذ 3 دقائق Views 151
ماجد التويجري : الهلال هو المرشح الأول للفوز بالدوري ولا يوجد منافس له هذا الموسم
ماجد التويجري : الهلال هو المرشح الأول للفوز بالدوري ولا يوجد منافس له هذا الموسم
Time منذ 5 دقائق Views 144
توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم
توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم
Time منذ 14 دقيقة Views 1281
واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب
واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب
Time منذ 16 دقيقة Views 1287
الدويش: «فيتوريا ومساعديه.. كلام كثير فعل قليل»
الدويش: «فيتوريا ومساعديه.. كلام كثير فعل قليل»
Time منذ 19 دقيقة Views 308
شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها
شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها
Time منذ 20 دقيقة Views 1269
عبدالعزيز الغيامه : حتى هذه اللحظة لجنة الانضباط لا تعجبني وهي أسوأ لجنة
عبدالعزيز الغيامه : حتى هذه اللحظة لجنة الانضباط لا تعجبني وهي أسوأ لجنة
Time منذ 22 دقيقة Views 220
الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو)
الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو)
Time منذ 23 دقيقة Views 1295
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين وولي العهد
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين وولي العهد
Time منذ 26 دقيقة Views 1280