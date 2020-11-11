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شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها

Time منذ 20 دقيقة
Views 1269
شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها

الجوف (صدى):
قال أحد جماعة مسجد الرحيبيين عجلان العجلان إن مسجد الرحيبيين من المساجد القديمة في دومة الجندل، مضيفا:" أجدادي وكبار السن كانوا يؤدون الصلوات في المسجد ويتحدثون مع بعضهم البعض".

وأوضح العجلان خلال تصريحات تلفزيونية إن مسجد الرحيبيين من أقدم المساجد التراثية، لافتا إلى أن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- لتطوير المساجد التاريخية في المملكة يدل على حرص حكومة خادم الحرمين على المحافظة على ثقافتنا وحضارتنا.

وشملت المساجد التاريخية في منطقة الجوف " الرحيبيين، والحديثة، والعيساوية "، حيث أن إجمالي المساحات ومجموع المصلين في المساجد الثلاثة ١٠٨٥ متر مربع، عدد المصلين 372 مصليا

وكان مشروع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير  محمد بن سلمان- حفظه الله-  لتطوير المساجد التاريخية عزز الاهتمام بتطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية فى المملكة، وإعادة تأهيل تلك المساجد للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر فى السنوات الماضية.

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أحدث التعليقات

فاطمه علي
زياد نحيت كنت ظابط ثم تركتها وعرفناك شاعر ليش تنزل من مستواك فلم مرره وحده
ابو منى
طيب والتفاهات والاستفزازات اللي قاعد يسويها في برنامجة الفاشل ايش يسميها يعني خلوني على راحتي اسقط والمز ولا احد يقول لي شي حامض على بوزك كما تدين تدان يقول المثل(البعير ما يشوف عوجة رقبته) يا الطبال اضبط نفسك ترى محد عليه منك.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا معد الخبر انت منزل خبر الطبيب إلى حالته حرجه وماذكرتم مساعده إلى مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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