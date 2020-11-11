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اعتداء وحشي من رجلين على فتاة بعد محاولة تقبيلها والتحرش بها

Time منذ 33 دقيقة
Views 772
اعتداء وحشي من رجلين على فتاة بعد محاولة تقبيلها والتحرش بها

لندن (صدى):
كشفت كاميرات المراقبة لإحدى محطات البنزين في بريطانيا لحظة محاولة رجلين التحرش بامرأة بصورة صادمة.

ووثقت الكاميرات المرأة الثلاثينية وهي تسير ثم فوجئت برجلين يطارداها، وحاول الأول تقبيلها ولمسها بشكل غير لائق، بينما حاول التاني مطاردتها خلال محاولتها للهروب منهما.

ودخلت المرأة في حالة صدمة عصبية بعد أن نجحت في الفرار من محاولة اغتصابها أمام المحطة.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقات للعثور على المتهمين، واستمعت لأقوال شهود العيان، الذين تدخلوا لمحاولة مساعدة الضحية على الهروب من الرجلين.

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أحدث التعليقات

فاطمه علي
زياد نحيت كنت ظابط ثم تركتها وعرفناك شاعر ليش تنزل من مستواك فلم مرره وحده
ابو منى
طيب والتفاهات والاستفزازات اللي قاعد يسويها في برنامجة الفاشل ايش يسميها يعني خلوني على راحتي اسقط والمز ولا احد يقول لي شي حامض على بوزك كما تدين تدان يقول المثل(البعير ما يشوف عوجة رقبته) يا الطبال اضبط نفسك ترى محد عليه منك.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا معد الخبر انت منزل خبر الطبيب إلى حالته حرجه وماذكرتم مساعده إلى مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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