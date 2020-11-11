اعتداء وحشي من رجلين على فتاة بعد محاولة تقبيلها والتحرش بها

لندن (صدى):
كشفت كاميرات المراقبة لإحدى محطات البنزين في بريطانيا لحظة محاولة رجلين التحرش بامرأة بصورة صادمة.
ووثقت الكاميرات المرأة الثلاثينية وهي تسير ثم فوجئت برجلين يطارداها، وحاول الأول تقبيلها ولمسها بشكل غير لائق، بينما حاول التاني مطاردتها خلال محاولتها للهروب منهما.
ودخلت المرأة في حالة صدمة عصبية بعد أن نجحت في الفرار من محاولة اغتصابها أمام المحطة.
وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقات للعثور على المتهمين، واستمعت لأقوال شهود العيان، الذين تدخلوا لمحاولة مساعدة الضحية على الهروب من الرجلين.