فياض الشمري: «الشباب من تضرر من أخطاء التحكيم أمام النصر» (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
هاجم الناقد الرياضي فياض الشمري بعض محللي التحكيم في القنوات الرياضية، موضحًا أنهم لا يقيمون الأحداث بشكل صحيح.
وقال "الشمري" في تصريحات تلفزيونية إنه كان هناك أخطاء تحكيمية كبيرة في مباراة الشباب والنصر، لصالح الأول، إلا أن بعض المحللين هاجموا الحكم على اعتبار أنه أخطأ ضد النصر.
ولفت إلى أن المحللين التحكيميين بعضهم يسير خلف الجمهور ولا ينتقد بشكل موضوعي أو محايد وهو ما يسيء للكرة في المملكة.
وأكد على أن المملكة تحتاج إلى إعلام رياضي سعودي لا يمثل أندية بعينها، يحللون على حسب تفضيلاتهم.