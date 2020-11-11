الأسطورة الاتحادية محمد نور يرزق بمولود

نواف السالم (صدى):
رزق أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب، محمد نور، بمولوده الجديد " تركي "، حيث تلقى العديد من التهاني والتبريكات من قبل محبيه.
وكتب نور في رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر "، قائلا:" الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقنا الله عز وجل بمولود سميته " تركي " جعله الله قرة عين لنا ومن الذرية الصالحة وأنبته نباتاً حسناً ونفع به دينه ووطنه ".
وكان محمد نور أكد في تصريحات سابقة أن معاناة فريق الاتحاد في الموسم الحالي تعود إلى الأخطاء الإدارية خلال السنوات السبع الماضية، لافتا إلى عدم وجود لاعبين من الصف الأول في الفريق ما عدا اسم أو اثنين، وكشف عن أنه يطمح إلى تولي رئاسة النادي مستقبلا.
وأوضح " نور ": الكارثة كانت في بطولات الكؤوس ذات النفس القصير التي حققها الفريق، لأنه لم يتم التفكير في الأخطاء والخلل حينها، والمرحلة السابقة أضرت بالاتحاد، والإدارات ركزت على تحقيق البطولات قصيرة النفس ولم تعمل من أجل المستقبل.