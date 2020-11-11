الأعداد السابقة للصحيفة

رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه"

Time منذ 10 دقائق
Views 1238
رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه"

نايف السالم (صدى):
أدانت رابطة العالم الإسلامي، حادث الاعتداء الجبان الذي وقع في جدة، اليوم الأربعاء، أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في مقبرة لغير المسلمين.

وأكدت الرابطة في بيان لها صادر عن الأمين العام لها ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الجبان والمعزول لا يُمثل إلا نفسه ولا يصدر إلا عن مجرم حاقد.

واختتم بالتعبير عن خالص دعواته للمصابيْن (موظف في القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي) بالشفاء العاجل.

وباشرت الجهات الأمنية بجدة، اليوم الأربعاء، الحادث الفاشل، فيما أشادت فرنسا واليونان وبريطانيا وأمريكا بتعاون السعوديين لإنقاذ الحاضرين.

اقرأ أيضًا:

إمارة مكة: إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في اعتداء جدة

5 دول توجه رسالة للسعوديين بعد اعتداء جدة

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل التجارب العلمية في مجال الذرة ونتائجها على مدي 150 عاما معرضة لإعادة التفسير حيث لا تصح نتائج التجارب إلا يفهمها الصحيح
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم يا ابطال الحرمين الشريفين ... آمين ..
د محمد ماجد بخش
أحيانا لا تكون الجامعات حاضنة للبحوث العلمية بل تكون القاتل المأجور لطمس البحث وجهد صاحبه حتى تسوقه لما يعرف بالبيات الأكاديمي
ناصح
مع الاسف الشديد تنسبون انفسكم انكم رياضيين الله يعين الفريق اللى تشجعونه اي كلام هذا هذا سخافه ويد على حقد وكرهيه,ارجو ان تترفعو عن هذه الترهات والكلام السخيف اذا كنتم رياضيين حقا
ابو محمد 😎 ✍️
الخط مفتوع لتز على الغارب وضاع مفتااحه .. دوهجي عسى ماتعطل مساميرتز ...

أخر الأخبار

فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط
فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط
Time منذ دقيقة Views 1061
رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه"
رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه"
Time منذ 10 دقائق Views 1238
مواطن يكشف عن أكثر أشكال الغش في الورش " فيديو "
مواطن يكشف عن أكثر أشكال الغش في الورش " فيديو "
Time منذ 17 دقيقة Views 1391
ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»
ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»
Time منذ 23 دقيقة Views 1355
التحالف يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر
التحالف يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر
Time منذ 30 دقيقة Views 1409
وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام
وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام
Time منذ 32 دقيقة Views 1483
اهم شيء تصور وهي تسوق
اهم شيء تصور وهي تسوق
Time منذ 51 دقيقة Views 378
مواجهة شرسة بين حمار وحشي ولبوة
مواجهة شرسة بين حمار وحشي ولبوة
Time منذ 53 دقيقة Views 601
تركي الطيار يكشف 3 أركان تجعل التشهير جريمة ويُعاقب مرتكبها (فيديو)
تركي الطيار يكشف 3 أركان تجعل التشهير جريمة ويُعاقب مرتكبها (فيديو)
Time منذ 53 دقيقة Views 1344
جاته ام الركب
جاته ام الركب
Time منذ 53 دقيقة Views 419