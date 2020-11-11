فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط

واشنطن (صدى):
وثّق مقطع فيديو، كيف تم نقل أصوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى منافسه في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، خلال 35 ثانية فقط.
وأوضح المقطع، قناة تليفزيونية تكشف عن عدد الأصوات في الولاية، إذ كان هناك 1.690.589 صوتًا لترامب، و1.252.537 صوتًا لبايدن.
وبيّن المقطع، أنه بعد مرور 35 ثانية فقط، ظهر عدد الأصوات مرة أخرى في نفس الولاية، ولكن كان لترامب 1.670.631 صوتًا، و1.272.495 لبايدن.
وشهدت الانتخابات الأمريكية، تلاعبًا في الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، وقد رفعت حملة "ترامب" دعاوى قضائية في هذا الشأن.