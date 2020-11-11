الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط

Time منذ ساعة
Views 2304
Comment 1
فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط

واشنطن (صدى):
وثّق مقطع فيديو، كيف تم نقل أصوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى منافسه في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، خلال 35 ثانية فقط.

وأوضح المقطع، قناة تليفزيونية تكشف عن عدد الأصوات في الولاية، إذ كان هناك 1.690.589 صوتًا لترامب، و1.252.537 صوتًا لبايدن.

وبيّن المقطع، أنه بعد مرور 35 ثانية فقط، ظهر عدد الأصوات مرة أخرى في نفس الولاية، ولكن كان لترامب 1.670.631 صوتًا، و1.272.495 لبايدن.

وشهدت الانتخابات الأمريكية، تلاعبًا في الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، وقد رفعت حملة "ترامب" دعاوى قضائية في هذا الشأن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فاطمه علي
زياد نحيت كنت ظابط ثم تركتها وعرفناك شاعر ليش تنزل من مستواك فلم مرره وحده
ابو منى
طيب والتفاهات والاستفزازات اللي قاعد يسويها في برنامجة الفاشل ايش يسميها يعني خلوني على راحتي اسقط والمز ولا احد يقول لي شي حامض على بوزك كما تدين تدان يقول المثل(البعير ما يشوف عوجة رقبته) يا الطبال اضبط نفسك ترى محد عليه منك.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب يا معد الخبر انت منزل خبر الطبيب إلى حالته حرجه وماذكرتم مساعده إلى مات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

أخر الأخبار

نقاش عادل التويجري وجمال عارف عن تشكيلة المنتخب
نقاش عادل التويجري وجمال عارف عن تشكيلة المنتخب
Time منذ 3 دقائق Views 125
ماجد التويجري : الهلال هو المرشح الأول للفوز بالدوري ولا يوجد منافس له هذا الموسم
ماجد التويجري : الهلال هو المرشح الأول للفوز بالدوري ولا يوجد منافس له هذا الموسم
Time منذ 5 دقائق Views 135
توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم
توضيح بشأن إزالة تعديات على أراضي تابعة لأملاك الدولة بالقصيم
Time منذ 13 دقيقة Views 1261
واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب
واشنطن تستعد لمسيرات حاشدة مؤيدة لترامب
Time منذ 15 دقيقة Views 1273
الدويش: «فيتوريا ومساعديه.. كلام كثير فعل قليل»
الدويش: «فيتوريا ومساعديه.. كلام كثير فعل قليل»
Time منذ 19 دقيقة Views 293
شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها
شاهد.. مساجد الجوف القديمة بعد تطويرها
Time منذ 20 دقيقة Views 1259
عبدالعزيز الغيامه : حتى هذه اللحظة لجنة الانضباط لا تعجبني وهي أسوأ لجنة
عبدالعزيز الغيامه : حتى هذه اللحظة لجنة الانضباط لا تعجبني وهي أسوأ لجنة
Time منذ 21 دقيقة Views 200
الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو)
الحقيل: «حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بلغ 290 مليار ريال» (فيديو)
Time منذ 23 دقيقة Views 1282
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين وولي العهد
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بملك مملكة البحرين وولي العهد
Time منذ 25 دقيقة Views 1263
الأسطورة الاتحادية محمد نور يرزق بمولود
الأسطورة الاتحادية محمد نور يرزق بمولود
Time منذ 28 دقيقة Views 1471