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التحالف يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر

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التحالف يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر

الرياض (صدى):
تمكنت قوات التحالف العربي البحرية، من اعتراض وتدمير زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل التجارب العلمية في مجال الذرة ونتائجها على مدي 150 عاما معرضة لإعادة التفسير حيث لا تصح نتائج التجارب إلا يفهمها الصحيح
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم يا ابطال الحرمين الشريفين ... آمين ..
د محمد ماجد بخش
أحيانا لا تكون الجامعات حاضنة للبحوث العلمية بل تكون القاتل المأجور لطمس البحث وجهد صاحبه حتى تسوقه لما يعرف بالبيات الأكاديمي
ناصح
مع الاسف الشديد تنسبون انفسكم انكم رياضيين الله يعين الفريق اللى تشجعونه اي كلام هذا هذا سخافه ويد على حقد وكرهيه,ارجو ان تترفعو عن هذه الترهات والكلام السخيف اذا كنتم رياضيين حقا
ابو محمد 😎 ✍️
الخط مفتوع لتز على الغارب وضاع مفتااحه .. دوهجي عسى ماتعطل مساميرتز ...

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