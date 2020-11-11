ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»

واشنطن (صدى):
أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع قضية في ولاية ميتشجن، بشأن التزوير في مئات آلاف الأصوات، لتنضم إلى بنسلفانيا التي شهدت تزوير أيضًا وفقًا لتصريحات ترامب.
وقال جولياني في تصريحات شديدة اللهجة ومؤكدة: "سيفوز ترمب بولاية بنسلفانيا وولاية ميتشجن، ستذهلون مما هو قادم"، وذلك عقب الكشف عن وصول ١٠ آلاف صوت في بنسلفانيا بعد يوم الإنتخابات.
وشهدت ولاية بنسلفانيا تلاعبًا كبيرًا في الأصوات حيث كانت الأصوات تسير لصالح ترامب إلا أن الأمر تغير فجأة وتحولت الأصوات إلى نظيره جو بايدن.
وفي الصدد ذاته أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء،عن فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ألاسكا، وذلك بالتزامن مع قرار إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ترامب فاز بالأصوات المخصصة لألاسكا في المجمع الانتخابي والبالغ عددها 3، بعدما تقدم بـ46 ألف صوت عن منافسه جو بايدن، وعلى الرغم من ذلك لن يغير الأمر شيئًا في نتائج الانتخابات، حيث لا يزال الفارق كبيرا بين ترامب وجو بايدن.
وكانت سلطات ولاية جورجيا، قررت أيضًا الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.
وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأميركية.
وتعيش أمريكا حالة من التخبط ، فأصبح الوضع في أمريكا أخطر مما يتصور الجميع ،وفقًا لما قاله خبراء سياسيون، حيث مازال ترامب يتمسك بأن بايدن قام بالتزوير لصالحه ويبدو أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجأت.
واستكمالًا لحالة التخبط أعلن حاكم ولاية فلوريدا أنه يسعى لاستصدار تشريع يسمح للمواطنين بإطلاق النار على اللصوص، ليؤكد على أن أمريكا على مشارف نفق مظلم ومرحلة أحلك من الحرب الأهلية التي وقعت في 1861.