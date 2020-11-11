الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»

Time منذ 23 دقيقة
Views 1345
Comment 2
ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»

واشنطن (صدى):
أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع قضية في ولاية ميتشجن، بشأن التزوير في مئات آلاف الأصوات، لتنضم إلى بنسلفانيا التي شهدت تزوير أيضًا وفقًا لتصريحات ترامب.

وقال جولياني في تصريحات شديدة اللهجة ومؤكدة: "سيفوز ترمب بولاية بنسلفانيا وولاية ميتشجن، ستذهلون مما هو قادم"، وذلك عقب الكشف عن وصول ١٠ آلاف صوت في بنسلفانيا بعد يوم الإنتخابات.

وشهدت ولاية بنسلفانيا تلاعبًا كبيرًا في الأصوات حيث كانت الأصوات تسير لصالح ترامب إلا أن الأمر تغير فجأة وتحولت الأصوات إلى نظيره جو بايدن.

وفي الصدد ذاته أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء،عن فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ألاسكا، وذلك بالتزامن مع قرار إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن ترامب فاز بالأصوات المخصصة لألاسكا في المجمع الانتخابي والبالغ عددها 3، بعدما تقدم بـ46 ألف صوت عن منافسه جو بايدن، وعلى الرغم من ذلك لن يغير الأمر شيئًا في نتائج الانتخابات، حيث لا يزال الفارق كبيرا بين ترامب وجو بايدن.

وكانت سلطات ولاية جورجيا، قررت أيضًا الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتعيش أمريكا حالة من التخبط ، فأصبح الوضع في أمريكا أخطر مما يتصور الجميع ،وفقًا لما قاله خبراء سياسيون، حيث مازال ترامب يتمسك بأن بايدن قام بالتزوير لصالحه ويبدو أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجأت.

واستكمالًا لحالة التخبط أعلن حاكم ولاية فلوريدا أنه يسعى لاستصدار تشريع يسمح للمواطنين بإطلاق النار على اللصوص، ليؤكد على أن أمريكا على مشارف نفق مظلم ومرحلة أحلك من الحرب الأهلية التي وقعت في 1861.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل التجارب العلمية في مجال الذرة ونتائجها على مدي 150 عاما معرضة لإعادة التفسير حيث لا تصح نتائج التجارب إلا يفهمها الصحيح
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم يا ابطال الحرمين الشريفين ... آمين ..
د محمد ماجد بخش
أحيانا لا تكون الجامعات حاضنة للبحوث العلمية بل تكون القاتل المأجور لطمس البحث وجهد صاحبه حتى تسوقه لما يعرف بالبيات الأكاديمي
ناصح
مع الاسف الشديد تنسبون انفسكم انكم رياضيين الله يعين الفريق اللى تشجعونه اي كلام هذا هذا سخافه ويد على حقد وكرهيه,ارجو ان تترفعو عن هذه الترهات والكلام السخيف اذا كنتم رياضيين حقا
ابو محمد 😎 ✍️
الخط مفتوع لتز على الغارب وضاع مفتااحه .. دوهجي عسى ماتعطل مساميرتز ...

أخر الأخبار

فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط
فيديو يكشف تلاعبًا في أصوات بنسلفانيا وانتقالها من "ترامب" إلى "بايدن" في 35 ثانية فقط
Time منذ دقيقة Views 1045
رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه"
رابطة العالم الإسلامي: اعتداء جدة "جبان ومعزول ولا يُمثل إلا نفسه"
Time منذ 9 دقائق Views 1229
مواطن يكشف عن أكثر أشكال الغش في الورش " فيديو "
مواطن يكشف عن أكثر أشكال الغش في الورش " فيديو "
Time منذ 17 دقيقة Views 1375
ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»
ترامب يفوز في ألاسكا ومحاميه يؤكد: «سنفوز بولاية بنسلفانيا وميتشجن»
Time منذ 23 دقيقة Views 1350
التحالف يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر
التحالف يدمر زورقين مفخخين حوثيين في البحر الأحمر
Time منذ 29 دقيقة Views 1406
وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام
وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام
Time منذ 32 دقيقة Views 1482
اهم شيء تصور وهي تسوق
اهم شيء تصور وهي تسوق
Time منذ 51 دقيقة Views 375
مواجهة شرسة بين حمار وحشي ولبوة
مواجهة شرسة بين حمار وحشي ولبوة
Time منذ 52 دقيقة Views 599
تركي الطيار يكشف 3 أركان تجعل التشهير جريمة ويُعاقب مرتكبها (فيديو)
تركي الطيار يكشف 3 أركان تجعل التشهير جريمة ويُعاقب مرتكبها (فيديو)
Time منذ 53 دقيقة Views 1343
جاته ام الركب
جاته ام الركب
Time منذ 53 دقيقة Views 418