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أبرز التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة

Time منذ ساعة
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أبرز التعديلات في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة

الرياض (صدى):
نشرت جريدة أم القرى، التعديلات المقررة على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بالأمس.

ووافق مجلس الوزراء على القرار رقم 181 والذي اشتمل على تعديل في قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة .

وجاءت أبرز التعديلات كالتالي: ( إضافة فقرة : ألا تقل سنوات خبرته عن 4 سنوات بعد درجة البكالوريوس، أو سنتين إذا كان يحمل مؤهلًا أعلى).

وتعديل فقرة : يجوز للطرف الأول منح الطرف الثاني عند تجديد العقد علاوة أداء لا تزيد نسبتها على 10% من الأجر الأساسي، بشرط ألا يقل تقديره في تقويم الأداء عن جيد.

وفيما يخص نسبة العلاوة جاء التعديل كالتالي: "ألا يزيد مجموع من يمنحون علاوة أداء بما يزيد على 5% من الأجر الأساس - بناءً على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة أو قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزرات والوكلاء المساعدين - ما نسبته 30% ممن تجدد عقودهم لدى الجهة وفقًا لأي من تلك القواعد في تلك السنة المالية".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل التجارب العلمية في مجال الذرة ونتائجها على مدي 150 عاما معرضة لإعادة التفسير حيث لا تصح نتائج التجارب إلا يفهمها الصحيح
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم يا ابطال الحرمين الشريفين ... آمين ..
د محمد ماجد بخش
أحيانا لا تكون الجامعات حاضنة للبحوث العلمية بل تكون القاتل المأجور لطمس البحث وجهد صاحبه حتى تسوقه لما يعرف بالبيات الأكاديمي
ناصح
مع الاسف الشديد تنسبون انفسكم انكم رياضيين الله يعين الفريق اللى تشجعونه اي كلام هذا هذا سخافه ويد على حقد وكرهيه,ارجو ان تترفعو عن هذه الترهات والكلام السخيف اذا كنتم رياضيين حقا
ابو محمد 😎 ✍️
الخط مفتوع لتز على الغارب وضاع مفتااحه .. دوهجي عسى ماتعطل مساميرتز ...

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