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لقطة قديمة من ينبع

Time منذ ساعة
Views 618
لقطة قديمة من ينبع

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل التجارب العلمية في مجال الذرة ونتائجها على مدي 150 عاما معرضة لإعادة التفسير حيث لا تصح نتائج التجارب إلا يفهمها الصحيح
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. الله ينصركم على عدوكم ويسدد رميكم يا ابطال الحرمين الشريفين ... آمين ..
د محمد ماجد بخش
أحيانا لا تكون الجامعات حاضنة للبحوث العلمية بل تكون القاتل المأجور لطمس البحث وجهد صاحبه حتى تسوقه لما يعرف بالبيات الأكاديمي
ناصح
مع الاسف الشديد تنسبون انفسكم انكم رياضيين الله يعين الفريق اللى تشجعونه اي كلام هذا هذا سخافه ويد على حقد وكرهيه,ارجو ان تترفعو عن هذه الترهات والكلام السخيف اذا كنتم رياضيين حقا
ابو محمد 😎 ✍️
الخط مفتوع لتز على الغارب وضاع مفتااحه .. دوهجي عسى ماتعطل مساميرتز ...

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