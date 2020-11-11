"النصر" يجري مسحة كورونا قبل التوقف

نواف السالم (صدى):
أجرى نادي النصر مسحة طبية لكافة منسوبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بين لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، قبل فترة التوقف.
ومن المقرر أن يبدأ النصر تدريباته الجماعية مساء الغد الخميس بعد الراحة التي أقرتها إدارة كرة القدم، بالتنسيق مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.
ومن المرتقب أن يتغيب عن تدريبات النصر، الخماسي الدولي عبد الله مادو وسلطان الغنام وعبد المجيد الصليهم وأيمن يحيى وفراس البريكان، بعد انضمامهم لقائمة الأخضر في مباراتي جامايكا الوديتين، ضمن معسكر الأخضر في الرياض، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.