حملة "ترامب" ترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيجان

واشنطن (صدى):
أعلنت حملة دونالد ترامب الرئاسية، عن رفع دعوى قضائية ضد ولاية ميشيجان؛ لمنع الولاية الأمريكية من التصديق على نتائج انتخابات الأسبوع الماضي.
وقدم العديد من الأشخاص إقرارات خطية تصف سوء السلوك المزعوم في التصويت، مع التركيز على المعقل الديمقراطي في مقاطعة واين، التي تضم ديترويت.
وذكرت الشكوى أنه لا ينبغي المصادقة على نتائج الانتخابات دون تأكيد أن جميع بطاقات الاقتراع التي تم فرزها بشكل صحيح، وقد تكون هناك حاجة إلى انتخابات خاصة في الدوائر الانتخابية التي تنطوي على مشاكل.
في سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في ميشيغان جيك رولو، على أن حملة ترامب تروج لمزاعم كاذبة لتقويض ثقة الجمهور في انتخابات ميشيغان".
وأضاف حملة "ترامب" أن "سوء السلوك في ميشيغان شمل مضايقة المنافسين الجمهوريين في الانتخابات واشترط التزامهم بقواعد التباعد، التي لا تتجاوز ستة أقدام على عكس منافسي الانتخابات الديمقراطيين.