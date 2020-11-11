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"النمر" يحذر من خطورة تناول "الآيس كريم" يوميا

Time منذ 40 دقيقة
Views 1592
"النمر" يحذر من خطورة تناول "الآيس كريم" يوميا

علي القحطاني (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، من خطورة تناول الآيس كريم بشكل يومي ، مشيرًا إلى إضراره على الصحة.

وقال "النمر": "تناول الايسكريم "يومياً" يرفع الكلسترول لأن انواع الايس كريم "المشهوره" دولياً تحتوي١٦% دهون (وفيها دهون مشبعة) ١٢% سكريات، وعالية السعرات الحرارية".

وتابع : "فاستمتع به بشرط أن تحسب ذلك في مجموع الدهون والسعرات الحراريه في نظامك الغذائي ذلك اليوم".

يذكر أن تناول الآيس كريم في الشتاء بشكل خاص يؤدي لأضرار أخرى؛ حيث الأطباء بعدم تناوله لمن يعانون من التهابات في الحلق لأنه عامل مساعد على حدوث الالتهابات إذا كان الشخص مصاب في الأساس، كما أن معظم الناس عُرضة للإصابة بسبب التقلبات الجوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك وفي علمك ... آمين ..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
فارسه بس باقي عليها شوي ... .. اما عن الماخوذ فلا تسأل ، صابه رعااف سيَّال ...
الفاتح
اصبت برعب من اللاعب وخوفكم ياتي لنصر كل الموضوع فبركه اطمئنو.....
ابوبدر
الخبر هذا تلقونه في موقع اليوم السابع. بعنوان: (جريمة الهرم.. تحريات لكشف تورط المتهم بقتل زوجته وصديقه فى اختفاء ضحية جديدة) وفيه تفاصيل كااااملة بالاسماء.

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