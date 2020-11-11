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منافسة قوية بين فيتوريا وميلويفيتش على لقب أفضل مدرب في غرب آسيا

Time منذ ساعة
Views 1586
منافسة قوية بين فيتوريا وميلويفيتش على لقب أفضل مدرب في غرب آسيا

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، عن بدء التصويت على الفوز بلقب أفضل مدرب في منطقة غرب آسيا لبطولة دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الدوحة، حيث سيتم اختيار الأفضل من خلال اختيارات الجماهير.

وأشار الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على " تويتر "، إلى القائمة التي ضمت أربعة مدربين وهم: روي فيتوريا "النصر "، فلادان ميلويفيتش " الأهلي "، يحيى غول محمدي " بيرسبوليس "، وشوتا أرفيلادزه " " باختاكور ".

وأبان الاتحاد الآسيوي أن التصويت على موقع الاتحاد سيتسمر حتى يوم السبت 14 نوفمبر، عند الساعة 4:00 عصراً.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك وفي علمك ... آمين ..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
فارسه بس باقي عليها شوي ... .. اما عن الماخوذ فلا تسأل ، صابه رعااف سيَّال ...
الفاتح
اصبت برعب من اللاعب وخوفكم ياتي لنصر كل الموضوع فبركه اطمئنو.....
ابوبدر
الخبر هذا تلقونه في موقع اليوم السابع. بعنوان: (جريمة الهرم.. تحريات لكشف تورط المتهم بقتل زوجته وصديقه فى اختفاء ضحية جديدة) وفيه تفاصيل كااااملة بالاسماء.

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