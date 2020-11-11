منافسة قوية بين فيتوريا وميلويفيتش على لقب أفضل مدرب في غرب آسيا

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، عن بدء التصويت على الفوز بلقب أفضل مدرب في منطقة غرب آسيا لبطولة دوري أبطال آسيا التي أقيمت في الدوحة، حيث سيتم اختيار الأفضل من خلال اختيارات الجماهير.
وأشار الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على " تويتر "، إلى القائمة التي ضمت أربعة مدربين وهم: روي فيتوريا "النصر "، فلادان ميلويفيتش " الأهلي "، يحيى غول محمدي " بيرسبوليس "، وشوتا أرفيلادزه " " باختاكور ".
وأبان الاتحاد الآسيوي أن التصويت على موقع الاتحاد سيتسمر حتى يوم السبت 14 نوفمبر، عند الساعة 4:00 عصراً.