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بالفيديو.. هطول أمطار الخير في دومة الجندل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. هطول أمطار الخير في دومة الجندل

حمود العنزي (صدى):
وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على الأضارع بغرب دومة الجندل، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت انخفاض درجات الحرارة على مناطق "الحدود الشمالية، الجوف، تبوك"، اعتباراً من مساء يوم الجمعة.

من جانبه، قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: "سيكون هناك ضعف نشاط الحزام السحابي هذه الليلة ويعاود نسبيا نهار الغد الخميس".

وأضاف: "ثم يعاود بصورة ملموسة مع فجر الجمعة بخلايا رعدية+برد+ رياح هابطة حتى فترة الظهيرة تؤدي لرؤية غير جيدة، ومؤشرات للبرودة خاصة على الشمال لأن هناك موجة قطبية قادمة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك وفي علمك ... آمين ..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييف..
ابو محمد 😎 ✍️
فارسه بس باقي عليها شوي ... .. اما عن الماخوذ فلا تسأل ، صابه رعااف سيَّال ...
الفاتح
اصبت برعب من اللاعب وخوفكم ياتي لنصر كل الموضوع فبركه اطمئنو.....
ابوبدر
الخبر هذا تلقونه في موقع اليوم السابع. بعنوان: (جريمة الهرم.. تحريات لكشف تورط المتهم بقتل زوجته وصديقه فى اختفاء ضحية جديدة) وفيه تفاصيل كااااملة بالاسماء.

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