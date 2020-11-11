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الأمير سطام: إيران تسعى دائما لربط الإرهاب بالسعودية

Time منذ 16 دقيقة
Views 1343
الأمير سطام: إيران تسعى دائما لربط الإرهاب بالسعودية

الرياض (صدى):
هاجم الأمير سطام بن خالد اتباع الفكر الإرهابي، مؤكدًا على أن إيران هي التي تعمل دائمًا على ربط الإرهاب بالسنة وخاصة السعودية.

وقال "بن خالد" عبر حسابه على "تويتر" : "أتباع الفكر الإرهابي يدعون تبعيتهم للإسلام والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم فأغلب ضحاياهم من المسلمين , خرج هذا الفكر علينا من عباءة الدولة الصفوية واخترق العالم السني من خلال مطايا الإخوان المسلمين وتم استخدامهم لبث الفتنة الطائفية في الدول العربية والإسلامية لتحقيق أهداف إيران".

وتابع : "فلا ننسى أن عناصر القاعدة قد تم استخدامهم من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عملية تفجير برجي التجارة العالمي وذلك لربط هذه العملية بالسعودية لتشويه صورة الإسلام الوسطي فلا ننسى أيضا أن القاعدة في أفغانستان أخذت من إيران ملاذاً آمناً لها وكانوا تحت حراسة الحرس الثوري".

وأضاف : "طبعا كل ما قامت به إيران هو لربط الإرهاب بالسنة وخاصة بالسعودية وذلك لطرح نفسها للدول الغربية بأنها البديل وهذا ما فعلته في العراق باستخدامها مطايا الإخوان".

واختتم : " في النهاية سنحارب الإرهاب وأدواته ومن يقف خلفه فكل تلك المخططات ستفشل وتهزم بوعينا وعزيمتنا ودفاعنا عن الدين الصحيح".

يذكر أن الجهات الأمنية في جدة باشرت صباح اليوم الأربعاء، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة في مقبرة لغير المسلمين.

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أحدث التعليقات

Hotaibi
كيف نقدر نتواصل مع اللي فالدار بمكه؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. تهاااوييل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. كان جاي نافخ نفسه ابو قرّود ويوم شال الغطا ، وشاف اللي هو شاف ، ذرق اطول من ذنبههههه .. .. لو اللي يتأذون من القرود يحطون مجسمات حول البيوت او المزارع ، وفي كل مره يغيرون مكانها .. اظن القرود تهرب ولا تعود ..

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