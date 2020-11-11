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بالفيديو.. "الشثري"يوضح الفرق بين الحد والتعزير

Time منذ 8 دقائق
Views 1250
بالفيديو.. "الشثري"يوضح الفرق بين الحد والتعزير

علي القحطاني (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري عن الفرق بين الحد والتعزير.

وقال " الشثري " خلال لقائه عبر قناة السعودية:" الحد والتعزير عقوبتان تكونان على الجناة الذين يتجاوزن الحدود الشرعية "، لافتا:" الحدود عقوبات مقدرة  لجرائم مخصوصة ويكون تقديرها إلى الشرع ومن أمثلة ذلك حد الزاني غير المحصن 100 جلدة، وحد القاذف 80 جلدة وحد السارق قطع اليد ".

وأشار " الشثري ":" التعزيرات عقوبات غير مقدرة سواء بالتعنيف أو إخراج الإنسان من موطنه أو بالمال على الصحيح، أو عقوبات بدنية مختلفة "، موضحا أن التعزير أمره إلى صاحب الولاية يقرر فيه ما شاء بما يري أنه محقق للمصلحة وإدراء المفسدة عن الجاني والمجتمع فأمر التعزير إلى أصحاب الولاية.

وتابع " الشثري ":" الحد لا يوجد اختلاف بين الناس في تطبيقه بخلاف التعزيرات ".

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أحدث التعليقات

Hotaibi
كيف نقدر نتواصل مع اللي فالدار بمكه؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. تهاااوييل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. كان جاي نافخ نفسه ابو قرّود ويوم شال الغطا ، وشاف اللي هو شاف ، ذرق اطول من ذنبههههه .. .. لو اللي يتأذون من القرود يحطون مجسمات حول البيوت او المزارع ، وفي كل مره يغيرون مكانها .. اظن القرود تهرب ولا تعود ..

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