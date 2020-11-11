مدة غياب رودريجيز عن الملاعب 

ماجد محمد (صدى):
تكشفت معلومات جديدة عن غياب مهاجم نادي الاتحاد، غاري رودريجيز عن منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية جراء الإصابة التي تعرض لها.
وأوضح حساب منتخب الرأس الأخضر الرسمي على موقع " تويتر " أن غاري رودريجيز خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة رواندا، غدًا الخميس، بعد تعرضه للإصابة خلال المعسكر.
وأشارت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم نادي الاتحاد إلى غيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، يوم الاثنين الماضي.
وبات رودريجيز من العناصر الهامة في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ العودة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.