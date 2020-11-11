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مدة غياب رودريجيز عن الملاعب 

Time منذ 53 دقيقة
Views 1625
مدة غياب رودريجيز عن الملاعب 

ماجد محمد (صدى):
تكشفت معلومات جديدة عن غياب مهاجم نادي الاتحاد، غاري رودريجيز عن منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية جراء الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح حساب منتخب الرأس الأخضر الرسمي على موقع " تويتر "  أن غاري رودريجيز خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة رواندا، غدًا الخميس، بعد تعرضه للإصابة خلال المعسكر.

وأشارت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم نادي الاتحاد إلى غيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، يوم الاثنين الماضي.

وبات رودريجيز من العناصر الهامة في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ العودة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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أحدث التعليقات

Hotaibi
كيف نقدر نتواصل مع اللي فالدار بمكه؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. تهاااوييل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. كان جاي نافخ نفسه ابو قرّود ويوم شال الغطا ، وشاف اللي هو شاف ، ذرق اطول من ذنبههههه .. .. لو اللي يتأذون من القرود يحطون مجسمات حول البيوت او المزارع ، وفي كل مره يغيرون مكانها .. اظن القرود تهرب ولا تعود ..

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