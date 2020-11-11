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مهاجم ريال مدريد يدفع غرامة 30 ألف يورو لتجنب عقوبة السجن

Time منذ ساعة
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مهاجم ريال مدريد يدفع غرامة 30 ألف يورو لتجنب عقوبة السجن

وكالات (صدى):
أعلنت محكمة صربية، عن موافقة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، على دفع غرامة لتجنب عقوبة السجن لستة أشهر لخرقه قيود العزل الصحي العام في البلاد.

وأشارت المحكمة أنها أمرت يوفيتش، بدفع غرامة قدرها 3.5 مليون دينار صربي (قرابة 30 ألف يورو) خلال شهر لتجنب عقوبة السجن.

ويذكر أن يوفيتش عاد إلى صربيا حين أربك وباء "كوفيد-19" الرياضة العالمية في مارس الماضي.

كما زادت متاعب المهاجم الصربي بإصابته بكسر في القدم في مايو الماضي، ليغيب عن معظم مشوار ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

وكان قد شارك أساسيا في مباراتين فقط من ثماني خاضها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم ولم يدخل التشكيلة منذ الفوز على بلد الوليد (1-0) في سبتمبر الماضي.

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أحدث التعليقات

Hotaibi
كيف نقدر نتواصل مع اللي فالدار بمكه؟
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
ياويلك ياالاصهب ان طلعت النتيجه من صالح المغلوث الأشيب ... .. راح يشرشحونك شرشحه ، وانت من اول النفوس عليك ماهي طيبه .. اما ان طلع كلامك صح ، فاالأمور بتضبط معاك ، ونقول باضت لك على الوتد ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. تهاااوييل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههه .. .. كان جاي نافخ نفسه ابو قرّود ويوم شال الغطا ، وشاف اللي هو شاف ، ذرق اطول من ذنبههههه .. .. لو اللي يتأذون من القرود يحطون مجسمات حول البيوت او المزارع ، وفي كل مره يغيرون مكانها .. اظن القرود تهرب ولا تعود ..

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