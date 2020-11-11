وليد الفراج يتوعد المتجاوزين في حقه ويتخذ إجراءات قانونية ضدهم

نواف السالم (صدى):
توعد الإعلامي الرياضي وليد الفراج المتجاوزين في حقه، مؤكدًا على أنه لم يكن يرغب في ذلك التوجه؛ إلا أنه استقبل مؤخرًا الكثير من الإساءات.
وأوضح "الفراج " في بيان له عبر حسابه على "تويتر" إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين في حقه.
وغرد "الفراج" قائلًا: " لم أرغب يومًا الاتجاه لهذا المسلك ولكن نظرًا لظهور عدد من الإساءات التلفزيونية والإلكترونية في بعض الأيام الماضية بشكل متسلسل".
وتابع: "وبما يعد إساءة بالغة لسمعتي الشخصية والمهنية وتسجيلًا لموقف حازم وجاد تجاه هذا الأمر فإنني قد كلفت مكتبًا قانونيًا بمتابعة رفع عدة قضايا قانونية تجاه كل من تجاوز حدود الحقيقة والمنطق والذوق والأدب".