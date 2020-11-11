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وليد الفراج يتوعد المتجاوزين في حقه ويتخذ إجراءات قانونية ضدهم

Time منذ 5 دقائق
Views 1190
وليد الفراج يتوعد المتجاوزين في حقه ويتخذ إجراءات قانونية ضدهم

نواف السالم (صدى):
توعد الإعلامي الرياضي وليد الفراج المتجاوزين في حقه، مؤكدًا على أنه لم يكن يرغب في ذلك التوجه؛ إلا أنه استقبل مؤخرًا الكثير من الإساءات.

وأوضح "الفراج " في بيان له عبر حسابه على "تويتر" إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين في حقه.

وغرد "الفراج" قائلًا: " لم أرغب يومًا الاتجاه لهذا المسلك ولكن نظرًا لظهور عدد من الإساءات التلفزيونية والإلكترونية في بعض الأيام الماضية بشكل متسلسل".

وتابع: "وبما يعد إساءة بالغة لسمعتي الشخصية والمهنية وتسجيلًا لموقف حازم وجاد تجاه هذا الأمر فإنني قد كلفت مكتبًا قانونيًا بمتابعة رفع عدة قضايا قانونية تجاه كل من تجاوز حدود الحقيقة والمنطق والذوق والأدب".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
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خالد حقوي
أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما تمنياتي بالشفاء العاجل لوالدك يا سلمان
محمد البقمي
اكل زق انت والنصر اي نصراوي تراه حمار 🦓🦓🦓🦓🦓
عادل عبدالحي حمزة
وتضمنت الخطوات التالي: " التبليغ من خلال تطبيق "ضريبتك المضافة"، وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ، وستتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغك، ويتم إعطاءك رقم للتبليغ والمتابعة معك. الخطوات التالية
abdul
ماشاء الله ! جل مناطق المملكة فيها امطار، وهذا ما يزعج اصحاب وهم " الاحتباس الحراري" اخزاهم الله.

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