موعد استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية.
وستقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر 2021.
وأوضحت اللجنة أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر برصيد 9 نقاط.