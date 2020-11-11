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موعد استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1340
موعد استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية

طلال الغامدي (صدى):
وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استكمال  مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية.

وستقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في شهر مارس، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت اللجنة أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية شهر مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر برصيد 9 نقاط.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
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خالد حقوي
أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما تمنياتي بالشفاء العاجل لوالدك يا سلمان
محمد البقمي
اكل زق انت والنصر اي نصراوي تراه حمار 🦓🦓🦓🦓🦓
عادل عبدالحي حمزة
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abdul
ماشاء الله ! جل مناطق المملكة فيها امطار، وهذا ما يزعج اصحاب وهم " الاحتباس الحراري" اخزاهم الله.

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