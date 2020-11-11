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اكتشاف ثغرتين في "واتساب" تهدد أمن مستخدمي آبل

Time منذ 45 دقيقة
Views 1440
اكتشاف ثغرتين في "واتساب" تهدد أمن مستخدمي آبل

وكالات (صدى):
كشف خبراء التقنية عن وجود ثغرتين على تطبيق " واتساب" على هواتف آبل بنظام التشغيل iOS.

وقال الخبراء إنه تم الكشف عن أن الثغرات الأمنية المتعددة تسمح للمهاجمين عن بُعد بتجاوز قيود الأمان وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على النظام المستهدف.

وأشار الخبراء إلى أن الثغرة الأولى تتعلق بالتحكم في الوصول في ميزة قفل الشاشة، حيث كشف التقرير أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرة باستخدام سيري Siri للتواصل حتى لو كان الهاتف مقفلًا، ما يسمح له بتجاوز قيود الأمان.

أما الثغرة الثانية use-after-free الموجودة على نظام التشغيل iOS يرسل فيها المهاجم ملصقًا متحركًا مصنوعًا خصيصًا لجهة الاتصال المستهدفة أثناء مكالمة فيديو، الأمر الذي يؤدي إلى وضع المكالمة قيد الانتظار بالتوازي مع حدوث عدة أحداث معًا دون معرفة المستخدم.

ويذكرأنه إذا نجح المهاجم في استغلال هذه الثغرة الأمنية، فقد يؤدي ذلك عدة مخاطر أبرزها تلف الذاكرة وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد.

ونصح الخبراء التقنيون جميع المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدارات WhatsApp من متجر آبل.

وكان قد طرح تطبيق المراسلة الفورية المملوك لـ فيسبوك عددًا كبيرًا من الميزات هذا الشهر بما في ذلك ميزة كتم الصوت للأبد للدردشات المزعجة، والرسائل ذاتية التدمير، بالإضافة إلى خدمة المدفوعات الرقمية في الهند، وإضافة زر التسوق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
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خالد حقوي
أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما تمنياتي بالشفاء العاجل لوالدك يا سلمان
محمد البقمي
اكل زق انت والنصر اي نصراوي تراه حمار 🦓🦓🦓🦓🦓
عادل عبدالحي حمزة
وتضمنت الخطوات التالي: " التبليغ من خلال تطبيق "ضريبتك المضافة"، وإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ، وستتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغك، ويتم إعطاءك رقم للتبليغ والمتابعة معك. الخطوات التالية
abdul
ماشاء الله ! جل مناطق المملكة فيها امطار، وهذا ما يزعج اصحاب وهم " الاحتباس الحراري" اخزاهم الله.

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