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مدة غياب فهد المولد عن الاتحاد

Time منذ 54 دقيقة
Views 1583
مدة غياب فهد المولد عن الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة عن عملية تأهيل لاعب نادي الاتحاد فهد المولد بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الديربي ضد الأهلي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المولد يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع، حيث تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثبتت نتيجة الفحوصات الطبية النهائية وجود قطع كامل في العضلة، وأن المولد لن يكون جاهزًا للمشاركة إلا بعد 3 أسابيع من الآن، ليتأكد غيابه عن مباراتي الفيصلي والقادسية في الجولتين الخامسة والسادسة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
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خالد حقوي
أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما تمنياتي بالشفاء العاجل لوالدك يا سلمان
محمد البقمي
اكل زق انت والنصر اي نصراوي تراه حمار 🦓🦓🦓🦓🦓
عادل عبدالحي حمزة
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abdul
ماشاء الله ! جل مناطق المملكة فيها امطار، وهذا ما يزعج اصحاب وهم " الاحتباس الحراري" اخزاهم الله.

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