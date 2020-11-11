مدة غياب فهد المولد عن الاتحاد

نواف السالم (صدى):
أثيرت تساؤلات عديدة عن عملية تأهيل لاعب نادي الاتحاد فهد المولد بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الديربي ضد الأهلي.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن المولد يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع، حيث تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأثبتت نتيجة الفحوصات الطبية النهائية وجود قطع كامل في العضلة، وأن المولد لن يكون جاهزًا للمشاركة إلا بعد 3 أسابيع من الآن، ليتأكد غيابه عن مباراتي الفيصلي والقادسية في الجولتين الخامسة والسادسة.