كاف يزيد قوائم الفرق في قراراته الجديدة بسبب كورونا

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفرق المشاركة في البطولات التي ستقام تحت مظلته في الموسم الجديد، في ظل تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19".
وأضاف في بيان رسمي عبر موقعه، اليوم الأربعاء:" وفقا لإرشادات وبروتوكولات فيفا وكاف الصحية ضد فيروس كورونا واستئناف المسابقات، لا يسمح للاعبين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بالمشاركة في المباريات".
وتابعت : "بالنسبة للمسابقات التي تفرض لوائحها وجود قائمة بعدد محدد من اللاعبين (على سبيل المثال: مسابقات الأندية، نهائيات البطولات القارية)، زيادة عدد اللاعبين بواقع 10 لاعبين؛ (على سبيل المثال، إذا كانت اللوائح تفرض قائمة تضم 30 لاعبا، فسيتم زيادة العدد إلى 40)".
وأضاف: "بالنسبة للمسابقات التي تتيح اللوائح الخاصة بها تعديل قائمة اللاعبين من مباراة إلى أخرى (على سبيل المثال: تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.. إلخ): يمكن للاتحادات بالفعل السفر بعدد غير محدود من اللاعبين؛ ما سيسمح لهم باستبدال أي لاعب تثبت إيجابية عينته في اختبار PCR".
واستكمل: "بعد زيادة عدد اللاعبين في القائمة، سيتم تطبيق القاعدة الآتية، والتي تتوافق مع قوانين اللعبة، على جميع مسابقات كاف: يتعين على الفريق التأكد من وجود قائمة من 11 لاعبا على الأقل (بما في ذلك حارس مرمى واحد) + 4 بدلاء للمشاركة في أي مباراة وهذا بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين كانت نتيجة اختبار PCR الخاص بـ COVID19 إيجابية بالنسبة لهم".
واستطرد: "في حالة عدم تمكن الفريق من المشاركة في المباراة، سيتم تحديد نتيجة المباراة وفقا للمعايير الآتية، وإذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين (11 لاعبا بما في ذلك حارس مرمى واحد + 4 بدلاء) للعب مباراة، فسيتم اعتبار الفريق قد خسر المباراة 2-0".
وأردف: "حال عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى البلد المضيف و / أو مكان المباراة بسبب سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ(كورونا)، فسيتم اعتبار الفريق المشارك قد خسر المباراة 2-0".
وفي حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر، يُعتبر الفريق المضيف قد خسر المباراة 2-0، وفي الحالات الاستثنائية، يجب استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.
وعن التبديلات قال البيان: "بالنسبة للتبديلات خلال المباراة، يظل عدد البدلاء المسموح بهم في قائمة المباراة دون تغيير بما يتوافق مع لوائح كل مسابقة. وسيتم السماح بخمسة (5) استبدالات في الجولتين الـ3 و الـ4 من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021".
واستطرد: "يجب لعب جميع المباريات دون جماهير. ومع ذلك، في حالة موافقة حكومة الاتحاد المضيف على إمكانية لعب المباريات بحضور الجمهور، يجب على الاتحاد المضيف الحصول على موافقة مسبقة من كاف. على ألا يزيد عدد الجماهير عن 50% من سعة الملعب".
واختتم: "هذه التدابير فعالة وصالحة فقط خلال السياق الحالي للأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا".