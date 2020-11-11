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يوفنتوس يدرس استبدال رونالدو بـ "نيمار"

Time منذ ساعة
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يوفنتوس يدرس استبدال رونالدو بـ "نيمار"

ترجمة_سمية سليم (صدى):
يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي، في الدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تعيق تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأفاد موقع Abola البرتغالي، في تقرير له ترجمته "صدى"، أن إدارة يوفنتوس ليس لديها القدرة المالية لتجديد عقد كريستيانو رونالدو، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها خزائن الفرق الأوروبية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتفكر إدارة السيدة العجوز في الدخول في مفاوضات مع مسئولي النادي الباريسي، بشأن استبدال رونالدو بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وجاء ذلك في ظل رغبة إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات رونالدو، والتي عبر عنها المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عندما ألمح إلى قدرة النادي الفرنسي على الحصول على خدمات "صاروخ ماديرا".

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان للحصول على خدمات رونالدو، لاسيما في ظل رغبة الإدارة بشدة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي لم يتمكن الفريق الفرنسي من الحصول عليه من قبل.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليظل الفريق الفرنسي عاجزًا عن الحصول على هذا اللقب.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
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خالد حقوي
أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما تمنياتي بالشفاء العاجل لوالدك يا سلمان
محمد البقمي
اكل زق انت والنصر اي نصراوي تراه حمار 🦓🦓🦓🦓🦓
عادل عبدالحي حمزة
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abdul
ماشاء الله ! جل مناطق المملكة فيها امطار، وهذا ما يزعج اصحاب وهم " الاحتباس الحراري" اخزاهم الله.

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