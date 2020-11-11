إدانة 14 مخالفًا بالسوق المالية

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2028/ل.س/2020 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأضافت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2028/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 19/02/1442هـ الموافق 06/10/2020م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).
وتابعت الأمانة أن المخالفين هم كل من : " ناصر بن فضي بن رباح الرشيدي، ورباح بن فضي بن رباح الرشيدي، ومرضي بن علي بن طريخم الرشيدي، وفهد بن شخص بن محمد الغامدي، وخلف بن ثواب بن مبرك المطيري، ودليل بن سمير بن مسعود العازمي، وعناد بن طراد بن طليحان العنزي، وعايد بن علي بن طريخم الرشيدي، وتركي بن نجم بن اسماعيل المطيري، ومنصوره بنت فضي بن رباح الرشيدي، وحمود بن سلطان بن مشعل البقمي، ويوسف بن مقحم بن مبارك المطيري، وهيا بنت سويرح بن عيد الرشيدي، وعبدالله بن عايد بن علي الرشيدي.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق.
بالإضافة إلى إدانة/ ناصر بن فضي بن رباح الرشيدي بمخالفة المادة (الثامنة) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة عند تداولهم على أسهم الشركات.
وقام ناصر بن فضي بن رباح الرشيدي بالترويج لآرائه من خلال نشر "تغريدات" عن طريق معرفه الإلكتروني "مستشارك المالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقصد حث الآخرين على الشراء في أسهم تلك الشركات، وقيام عدد من المدعى عليهم بشراء كميات من أسهم الشركات المدرجة قبل نشر تلك "التغريدات"، ومن ثم قيامهم بإدخال أوامر بيع للاستفادة من هذا السلوك.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
ناصر بن فضي بن رباح الرشيدي : فرض غرامة مالية قدرها (2,880,000) مليونان وثمانمائة وثمانون ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (1,894,455.30) مليون وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، وإلزامه بالتوقف والامتناع عن الترويج للآراء المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
ورباح بن فضي بن رباح الرشيدي : فرض غرامة مالية قدرها (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (101,130.90) مائة وألف ومائة وثلاثون ريالاً وتسعون هللةً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
ومرضي بن علي بن طريخم الرشيدي : فرض غرامة مالية قدرها (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (33,846.15) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً وخمسة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وفهد بن شخص بن محمد الغامدي : فرض غرامة مالية قدرها (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (272,453.20) مائتان واثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
و خلف بن ثواب بن مبرك المطيري : فرض غرامة مالية قدرها (740,000) سبعمائة وأربعون ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره (196,521.17) مائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبعة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ودليل بن سمير بن مسعود العازمي، فرض غرامة مالية قدرها (620,000) ستمائة وعشرون ألف ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (60,086.62) ستون ألفاً وستة وثمانون ريالاً واثنان وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
عناد بن طراد بن طليحان العنزي : فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره (101,726.30) مائة وألف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
عووايد بن علي بن طريخم الرشيدي (غيابياً) : فرض غرامة مالية قدرها (530,000) خمسمائة وثلاثون ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره (85,869.40) خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتركي بن نجم بن إسماعيل المطيري : فرض غرامة مالية قدرها (690,000) ستمائة وتسعون ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره (251,536.65) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ومنصوره بنت فضي بن رباح الرشيدي : فرض غرامة مالية قدرها (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (75,801.95) خمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وريال وخمسة وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
وحمود بن سلطان بن مشعل البقمي (غيابياً) : فرض غرامة مالية قدرها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (116,853.80) مائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ويوسف بن مقحم بن مبارك المطيري : فرض غرامة مالية قدرها (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (172,107.78) مائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وسبعة ريالات وثمانية وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
وهيا بنت سويرح بن عيد الرشيدي (غيابياً) : فرض غرامة مالية قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (182,067.15) مائة واثنان وثمانون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وخمسة عشر هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
وعبدالله بن عايد بن علي الرشيدي : فرض غرامة مالية قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال، إلزامه بدفع مبلغ قدره (60,111.10) ستون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.