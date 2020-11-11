الأعداد السابقة للصحيفة

صدمة في برشلونة بإصابة قديمة تهدد فاتي بالاعتزال

Time منذ ساعة
Views 1499
صدمة في برشلونة بإصابة قديمة تهدد فاتي بالاعتزال

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن مستقبل إنسو فاتي جناح برشلونة الإسباني، في خطر بعدما أجرى جراحة في غضروف ركبته اليسرى، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة ريال بيتيس بالأمس بالدوري الإسباني "الليجا".

وخضع إنسو فاتي لجراحة ناجحة يوم الاثنين الماضي، تحت إشراف رامون كوجات رئيس الخدمات الطبية في برشلونة، فيما من المتوقع عودته للملاعب بعد شهرين على الأقل للملاعب، وبحد أقصى 4 أشهر، وذلك يعتمد على مدى استجابته للبرنامج العلاجي.

وكان فاتي قد سبق له في عام 2015، وهو في عمر الـ 13 تعرض لكسر في عظام الساق والشظية؛ حيث عاد للملاعب من تلك الإصابة، بعد عام كامل من توقيت إصابته، قبل أن يظهر مع الفريق الأول بعدها في عام 2019، فيما قد تعرضه تلك الإصابة الجديدة لاتخاذ قرار الاعتزال المبكر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

fares
بسم الله شلكها يخوف
fares
الله سلمه وسلم الناس اللي حوليه وليس ملك الطارة كما ذكر اعلي وفي النهاية الله سبحانه وتعالي الحامي قبل كل شي
QLQ
... دعم لا محدود من الملك والمملكة لكل الاعمال الانسانية وشعب دائما لهم السبق في خدمة الانسانية اللهم احفظنا ومن كل شر وحسد
مراقب دولي
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب

أخر الأخبار

كاف يزيد قوائم الفرق في قراراته الجديدة بسبب كورونا
كاف يزيد قوائم الفرق في قراراته الجديدة بسبب كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1092
إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في اعتداء جدة
إصابة موظف بالقنصلية اليونانية ورجل أمن في اعتداء جدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1545
ضابطة متهمة بالتحرش الجنسي
ضابطة متهمة بالتحرش الجنسي
Time منذ 17 دقيقة Views 298
تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1355
سائقة في حال غير طبيعية وتصرف مجنون امام المارة
سائقة في حال غير طبيعية وتصرف مجنون امام المارة
Time منذ 33 دقيقة Views 338
مقدمة برامج أمريكية تنتقد بايدن وتتهمه بـ "بيع العمال الأمريكيين"
مقدمة برامج أمريكية تنتقد بايدن وتتهمه بـ "بيع العمال الأمريكيين"
Time منذ 34 دقيقة Views 1567
لص يقع في شر اعماله
لص يقع في شر اعماله
Time منذ 35 دقيقة Views 295
حادث غريب
حادث غريب
Time منذ 36 دقيقة Views 296
اغتصاب جماعي لامرأة وطفلتها لمدة أسبوعين والشرطة تلوم الأم
اغتصاب جماعي لامرأة وطفلتها لمدة أسبوعين والشرطة تلوم الأم
Time منذ 36 دقيقة Views 719
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
Time منذ 38 دقيقة Views 1322