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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

Time منذ 38 دقيقة
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

نيوم (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: " علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحان وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ رحمه الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".

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أحدث التعليقات

fares
بسم الله شلكها يخوف
fares
الله سلمه وسلم الناس اللي حوليه وليس ملك الطارة كما ذكر اعلي وفي النهاية الله سبحانه وتعالي الحامي قبل كل شي
QLQ
... دعم لا محدود من الملك والمملكة لكل الاعمال الانسانية وشعب دائما لهم السبق في خدمة الانسانية اللهم احفظنا ومن كل شر وحسد
مراقب دولي
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب

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