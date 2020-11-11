أبرز أسباب تأخر عبدالله عطيف عن العودة للمشاركة

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن سبب تأخر عودة النجم عبدالله عطيف للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.
وأكدت المصادر، أن عودة عبدالله عطيف ستكون بعد فترة التوقف الدولي الحالية، مضيفة: "سبب عدم مشاركة عطيف في الجولات الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هو توصية من الجهاز التأهيلي، كونه انقطع عن اللعب في المباريات فترةً طويلة، لذا ستكون عودته بشكل تدريجي" .
وتجدر الإشارة إلى أن لاعب الهلال عبدالله عطيف قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة لنادي الهلال في دوري أبطال آسيا، وأجرى عملية جراحية ناجحة في برشلونة، شهر مارس الماضي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.