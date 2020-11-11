"المولد" يغيب عن الملاعب 21 يوم

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر مقربة من نادي الإتحاد اليوم الأربعاء غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد 21 يوم عن الملعب بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية بلقاء الأهلي .
وأكدت أن " المولد " مصاب بقطع كامل في العضلة وأنه لن يكون جاهز قبل ثلاثة أسابيع حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي، وفقاً لـ"الإقتصادية " .
وبسبب هذا الغياب لن يشارك "المولد " في مباراتي الفيصلي والقادسية ، بينما سيكون جاهز في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب في 2 ديسمبر المقبل حيث سيكون قد انتهى من البرنامج التأهيلي .
وكان " المولد " قد ظهر قبل أيام في لقاء تليفزيوني وأثار إعجاب جمهوره بحضوره وإجاباته الموزونة .
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