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"المولد" يغيب عن الملاعب 21 يوم

Time منذ ساعة
Views 1572
"المولد" يغيب عن الملاعب 21 يوم

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر مقربة من نادي الإتحاد اليوم الأربعاء غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد 21 يوم عن الملعب بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية بلقاء الأهلي .

وأكدت أن " المولد " مصاب بقطع كامل في العضلة وأنه لن يكون جاهز قبل ثلاثة أسابيع حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي، وفقاً لـ"الإقتصادية " .

وبسبب هذا الغياب لن يشارك "المولد " في مباراتي الفيصلي والقادسية ، بينما سيكون جاهز في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب في 2 ديسمبر المقبل حيث سيكون قد انتهى من البرنامج التأهيلي .

وكان " المولد " قد ظهر قبل أيام في لقاء تليفزيوني وأثار إعجاب جمهوره بحضوره وإجاباته الموزونة .

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أحدث التعليقات

fares
بسم الله شلكها يخوف
fares
الله سلمه وسلم الناس اللي حوليه وليس ملك الطارة كما ذكر اعلي وفي النهاية الله سبحانه وتعالي الحامي قبل كل شي
QLQ
... دعم لا محدود من الملك والمملكة لكل الاعمال الانسانية وشعب دائما لهم السبق في خدمة الانسانية اللهم احفظنا ومن كل شر وحسد
مراقب دولي
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب

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