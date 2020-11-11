مايكروسوفت تطلق تحديث جديد لتطبيق Your Phone

وكالات (صدى):
كشفت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Your Phone، مؤكدة أن التحديث له عدة فوائد.
وأكدت أن التحديث الجديد يساعد مستخدمي هواتف سامسونج الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة في هواتفهم عبر الكمبيوتر.
وأوضحت الشركة أنواع الهواتف التي سيعمل عليها التحديث ومنها Galaxy Note 20 5G، وGalaxy Note20 Ultra 5G، Galaxy، 5G، وGalaxy Z Flip، وGalaxy S20 5G.
وأضافت أن التحديث يتطلب أن يكون الهاتف به الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث، كما يجب أن يملك المستخدم في حاسبه الإصدار 1.20102.132.0 أو الإصدارات الأحدث من هذا الإصدار.