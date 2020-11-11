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وظائف شاغرة في مركز التحكيم التجاري

Time منذ 38 دقيقة
Views 1360
وظائف شاغرة في مركز التحكيم التجاري

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز التحكيم التجاري، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف شاغرة بمجال تقنية المعلومات؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، بمسمى "فني دعم تقنية المعلومات. (Information Technology Support Technician)".

واشترط المركز، خبرة لا تقل عن (1) سنة في عمليات دعم تقنية المعلومات، المرونة والعمل الجماعي القوي، مهارات قوية في اللغة الإنجليزية والعربية، مهارات تحليلية قوية، القدرة والرغبة في السفر الإقليمي والدولي، مهارات حل المشاكل، متعلم سريع.

وأشار إلى أن للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
العالمي
مدرب مثل الدب القطبي شحمة كسول وشغال اجازات سي جدا جدا
QLQ
... ولايتين

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