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مقدمة برامج أمريكية تنتقد بايدن وتتهمه بـ "بيع العمال الأمريكيين"

Time منذ 33 دقيقة
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مقدمة برامج أمريكية تنتقد بايدن وتتهمه بـ "بيع العمال الأمريكيين"

ترجمة - نرمين سليمان (صدى):
هاجمت مقدمة البرامج الأمريكية، لورا إنغراهام، المرشح الرئاسي جو بايدن بسبب أجندة "أمريكا الأخيرة" الذي وضعها في حسابه عكس الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يضع "أمريكا أولًا" ، متهمة إياه بـ "بيع العمال الأمريكيين".

وقالت لورا إنغراهام، أمس الثلاثاء، أن جميع المؤشرات تدل على أن إدارة جو بايدن ستكون مبنية على قاعدة "أمريكا الأخيرة"؛ فيما كان بايدن قد صرح قائلًا: "سأدع العالم يعرف أن أمريكا عادت".

ووفقًا لبرنامج "The Ingraham Angle" على قناة "فوكس نيوز" ، فإن عبارة "عادت أمريكا" تترجم إلى "التقليد النبيل لتخريب السيادة الأمريكية من خلال بيع العمال الأمريكيين إلى نظام عالمي حيث يتم اتخاذ القرارات الرئيسية في الخارج مع القليل من المساءلة أو عدم مساءلة المواطنين الأمريكيين ".

ويأتي ذلك على عكس نهج الرئيس ترامب "أمريكا أولاً" للسياسة الداخلية والخارجية، فيما زعمت "إنغراهام" أن بايدن قد أشار إلى أنه سوف يذعن لقادة العالم والمؤسسات الدولية الذين لا يخضعون للمساءلة أمام الشعب الأمريكي، بينما جعل ترامب الناتو أكثر عرضة للمساءلة من خلال إجبار الدول المتأخرة على إنفاق حصتها المتفق عليها من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الوطني، وواجه الصين بعد عقود من استغلال بكين للعمال الأمريكيين وسرقة الملكية الفكرية.

ووصفت "إنغراهام" منصة بايدن بأنها "متجر رعب عالمي" يتضمن إعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ ، وهي خطوة قالت إنها ستجعل أمريكا غير قادرة على المنافسة في سوق الطاقة العالمية وتزيد من تكاليف الطاقة لمنازل الطبقة العاملة، مؤكدة إن بايدن سيجعل أمريكا أقل أمانًا من خلال العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وإلغاء حظر ترامب على السفر من الدول التي تعتبر بؤرًا إرهابية ساخنة.

وأضافت مقدمة البرامج، أن "أوروبا تحب الولايات المتحدة الممتثلة ، لذا فقد أحبوا بالطبع كلينتون وأوباما". "باستثناء رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر والبابا يوحنا بولس الثاني" ، فإن أوروبا لم تحب ريغان لأنه لم يتلق الأوامر منهم، مختتمة حديثها: "بروكسل تحب رئيسًا أمريكيًا ضعيفًا لأن هذا يعني أن الضغط الدولي سوف ينجح. حتى لو كان ذلك يعني انخفاض مستوى المعيشة للأمريكيين العاديين نتيجة لذلك" .

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أحدث التعليقات

fares
بسم الله شلكها يخوف
fares
الله سلمه وسلم الناس اللي حوليه وليس ملك الطارة كما ذكر اعلي وفي النهاية الله سبحانه وتعالي الحامي قبل كل شي
QLQ
... دعم لا محدود من الملك والمملكة لكل الاعمال الانسانية وشعب دائما لهم السبق في خدمة الانسانية اللهم احفظنا ومن كل شر وحسد
مراقب دولي
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب
حمد
بمناسبة مأساة البعض بهزيمة ترامبهم الأعلى الذي حشر فنادى،، صادق العزاء وخالص المواساة للكلاب الترامبية في نجد والحجاز وامارات الساحل العماني وان شاء الله من ها الحال وأردا يا كلاب ترامب

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