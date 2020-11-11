سر قيام محمد صلاح بـ «الجز» على أسنانه وهو يلعب

وكالات (صدى):
كشف الكاتب البريطاني بول جويس، اليوم الأربعاء، عن سر قيام لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح؛ بالجز على أسنانه أثناء اللعب، لافتًا إلى أن أرقام النجم المصري تكاد تتفوق على أرقام كريستيانو رونالدو؛ وايدين هازارد؛ في الدوري الإنجليزي.
وقال بول جويس، إن صلاح منذ بداية الموسم يلعب وهو "يجز على أسنانه" بعدما حدث معه الموسم الماضي، مضيفًا أن إدين هازارد؛ سجّل 85 هدفاً في الدوري الإنجليزي لتشيلسي خلال 245 مباراة"، وصنع لزملائه 54 هدفاً، بينما صنع رونالدو لزملائه 34 هدفاً، أما صلاح فقد بلغ إجمالي عدد الأهداف التي ساهم فيها إلى 112 هدفاً خلال 129 مباراة.
وأشار إلى أن صلاح منذ بداية الموسم وهو "يجز على أسنانه" في إشارة إلى الجدية الشديدة، ويظهر قتالية كبيرة في الملعب سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، معللاً ذلك بأنه ربما شعر بالاستفزاز بسبب استبعاده من السباق على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو ما ظهر في أدائه وتدخلاته الدفاعية.