"غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية " غازكو " باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم ، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي: مسؤول مركز عمليات الأمن الصناعي .
الشروط :
- شهادة الدبلوم أو ما يعادلها .
- خبرة كافية في الأمن الصناعي .
- خبرة سنتين كحد أدنى .
- إجادة الغة العربية والإنجليزية .
- مهارات إدارة الوقت والعمل بروح التعاون.
وأكدت إدارة " غازكو " أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ـ الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا