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"غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1771
"غازكو" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية " غازكو " باب التقديم على وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم ، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي: مسؤول مركز عمليات الأمن الصناعي .

الشروط :

- شهادة الدبلوم أو ما يعادلها .

- خبرة كافية في الأمن الصناعي .

- خبرة سنتين كحد أدنى .

- إجادة الغة العربية والإنجليزية .

- مهارات إدارة الوقت والعمل بروح التعاون.

وأكدت إدارة " غازكو " أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ـ الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
العالمي
مدرب مثل الدب القطبي شحمة كسول وشغال اجازات سي جدا جدا
QLQ
... ولايتين

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