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بالفيديو.. أعضاء "الشورى" يترقبون الخطاب السنوي للملك سلمان

Time منذ ساعة
Views 1715
بالفيديو.. أعضاء "الشورى" يترقبون الخطاب السنوي للملك سلمان

الرياض (صدى):
يترقب مجلس الشورى اليوم الأربعاء الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .

وأكد عضو الشورى الدكتور مشعل السلمي أن مجلس الشورى رئيساً وأعضاء ومنسوبين يترقبون الإستماع للخطاب الملكي الكريم لإفتتاح أعمال السنة الأولى من المجلس للدورة الثامنة .

وأشار أن الخطاب سيكون منهاج عمل لأعمال المجلس ولجانه المتخصصة ، كما تترقبه دوائر السياسة والإقتصاد داخل المملكة وخارجها ، وفقاً للإخبارية.

كما أكد على أهمية الخطاب الملكي الكريم كونه صادر عن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي يحظى بمحبة وإحترام كبيرين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كقائد وزعيم مؤثر يتمتع بالحكمة والنظرة الثاقبة في معالجة كافة التحديات .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم آمين يارب العالمين
العالمي
مدرب مثل الدب القطبي شحمة كسول وشغال اجازات سي جدا جدا
QLQ
... ولايتين

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