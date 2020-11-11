بالفيديو.. أعضاء "الشورى" يترقبون الخطاب السنوي للملك سلمان

الرياض (صدى):
يترقب مجلس الشورى اليوم الأربعاء الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .
وأكد عضو الشورى الدكتور مشعل السلمي أن مجلس الشورى رئيساً وأعضاء ومنسوبين يترقبون الإستماع للخطاب الملكي الكريم لإفتتاح أعمال السنة الأولى من المجلس للدورة الثامنة .
وأشار أن الخطاب سيكون منهاج عمل لأعمال المجلس ولجانه المتخصصة ، كما تترقبه دوائر السياسة والإقتصاد داخل المملكة وخارجها ، وفقاً للإخبارية.
كما أكد على أهمية الخطاب الملكي الكريم كونه صادر عن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي يحظى بمحبة وإحترام كبيرين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كقائد وزعيم مؤثر يتمتع بالحكمة والنظرة الثاقبة في معالجة كافة التحديات .