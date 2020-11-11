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بالفيديو.. أمير مكة: لا هدف إلا بـ "مشروع" ولا مشروع إلا بـ "إنسان"

Time منذ 7 دقائق
Views 1200
بالفيديو.. أمير مكة: لا هدف إلا بـ "مشروع" ولا مشروع إلا بـ "إنسان"

جدة (صدى):
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مكتبه بجدة ، بحضور معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار ، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" ، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال التدشين : لا حضارة إلا بأمّة .. ولا أمّة إلا بهدف .. ولا هدف إلا بمشروع .. ولا مشروع إلا بإنسان.

عقب ذلك قدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، نبذة عن البوابة التي تهدف إلى تحولية تهدف لتسخير البحث والابتكار وتطبيقه لمواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بالمنطقة عبر منصة إلكترونية تعني بالبحث والابتكار، لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثين والمبتكرين الحلول العلمية المبتكرة وخصص لها جائزة تبلغ مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائز .

وأضاف الدكتور اليوبي "أن البوابة ستمكن كافة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولاً لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة ، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني ، والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

وتسهم البوابة في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن إستراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030 ، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتسخيره للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
زعيم اااسيا
اعلام النصر كل مايتعثر النادي يسوقون اشاعات تشغل جمهورهم والمصيبه عندهم قطيع لو تقوله النصر حقق الاسيويه ويستشهدون بشخص سوداني يصدقون وتجدهم فالمدرجات يرفعون مجسم لكاس اسيااا يعني الي له عشرين سنه مقتنع ان النصر مارح بترشيح ماتبغه يصدق اي حاقه ههههههه

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