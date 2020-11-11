الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
إغلاق مستشفى خاص مخالف في المدينة المنورة
منذ 32 دقيقة
1412
المدينة المنورة (صدى):
أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، مستشفى خاص تحفظاً بسبب مخالفات طبية ووقائية.
وشددت "صحة المدينة" على المنشآت الصحية الالتزام بالضوابط والتعليمات حفاظاً على سلامة الجميع.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
زعيم اااسيا
اعلام النصر كل مايتعثر النادي يسوقون اشاعات تشغل جمهورهم والمصيبه عندهم قطيع لو تقوله النصر حقق الاسيويه ويستشهدون بشخص سوداني يصدقون وتجدهم فالمدرجات يرفعون مجسم لكاس اسيااا يعني الي له عشرين سنه مقتنع ان النصر مارح بترشيح ماتبغه يصدق اي حاقه ههههههه
أخر الأخبار
بالفيديو.. صراع حاد بين حمادة هلال وحيوان «اللايجر»
منذ دقيقتين
1036
بالفيديو.. أمير مكة: لا هدف إلا بـ "مشروع" ولا مشروع إلا بـ "إنسان"
منذ 7 دقائق
1197
العثور على 25 مليون يورو بحوزة الإخوان بعد تهديد وزير الداخلية النمساوي بالقتل
منذ 12 دقيقة
1280
نصائح يجب مراعاتها لتجنب حوادث الطرق خلال الشتاء
منذ 18 دقيقة
1149
«الرمان» يحارب السرطان ويقوي المناعة ضد الفيروسات
منذ 23 دقيقة
1211
بالصور.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy M12
منذ 28 دقيقة
1399
إغلاق مستشفى خاص مخالف في المدينة المنورة
منذ 32 دقيقة
1412
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ 38 دقيقة
1437
دراسة: العسل والحبة السوداء قد يساعدان في تسريع شفاء المصابين بكورونا
منذ 43 دقيقة
1289
"الجوازات" تدعو المقيمين لتسجيل بصمات أفراد أسرهم
منذ 52 دقيقة
1561