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رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي

Time منذ ساعة
Views 1582
رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي

بغداد (صدى):
استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مبنى رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم, معالي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبدالأمير يارالله والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب معالي رئيس هيئة الأركان العامة بمعالي رئيس أركان الجيش العراقي في بلده الثاني المملكة, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة.

وعبر معالي رئيس أركان الجيش العراقي , عن سعادته بزيارة المملكة من خلال اللقاء والزيارة التي قام بها, معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وآفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
زعيم اااسيا
اعلام النصر كل مايتعثر النادي يسوقون اشاعات تشغل جمهورهم والمصيبه عندهم قطيع لو تقوله النصر حقق الاسيويه ويستشهدون بشخص سوداني يصدقون وتجدهم فالمدرجات يرفعون مجسم لكاس اسيااا يعني الي له عشرين سنه مقتنع ان النصر مارح بترشيح ماتبغه يصدق اي حاقه ههههههه

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