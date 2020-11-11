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فهد الخضيري: لا تستسلم للجشعين من بائعي المكملات الغذائية عالية السعر

Time منذ 57 دقيقة
Views 1472
فهد الخضيري: لا تستسلم للجشعين من بائعي المكملات الغذائية عالية السعر

الرياض (صدى):
حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، من الوقوع ضحية لبعض الصيادلة البائعين للفيتامينات أو المكملات الغذائية بسعر مرتفع بكثير عن سعرها الأصلي.

وقال فهد الخضيري: "‏إذا مدح لك الصيدلي البائع فيتامين أو مكمّل وقيمته ٤٥٠ ريال او حتى ٢٠٠ريال، فالمسألة فيها( إنّ) لأن هذا الفيتامين نفسه بالضبط يباع في مواقع عالمية للشراء عبر النت بـ٥٦ ريالا".

وأضاف الدكتور الخضيري: "(أنت أولى بفلوسك)، وإذا ما تعرف تطلب اطلب عن طريق صديق أو زميل أو وسيط، المهم أن لا تستسلم للجشعين " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اخرشوهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية، اللهم اصلح ضال المسلمين..
زعيم اااسيا
اعلام النصر كل مايتعثر النادي يسوقون اشاعات تشغل جمهورهم والمصيبه عندهم قطيع لو تقوله النصر حقق الاسيويه ويستشهدون بشخص سوداني يصدقون وتجدهم فالمدرجات يرفعون مجسم لكاس اسيااا يعني الي له عشرين سنه مقتنع ان النصر مارح بترشيح ماتبغه يصدق اي حاقه ههههههه

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